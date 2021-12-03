Учёные подтвердили, что ураганы усилились в в Атлантическом океане

За основу были взяты данные из базы IBTrACS, содержащей самые обширные сведения об ураганах и тропических циклонах, начиная с 1851 года. Также база включает современные измерения со спутников и самолётов с 1940-х годов.

Сначала была создана цифровая карта реконструированных морских путей в Атлантике и траекторий современных ураганов. Также учёные рассчитали вероятность столкновения кораблей с ураганами. Выяснилось, что значительное количество ранних штормов, вероятно, было пропущено в исторических записях. Поэтому существует высокая вероятность, что активность ураганов не изменилась за последние 150 лет. Но такие результаты не учитывают возможность изменения траекторий ураганов.

Для уточнения специалисты разработали три модели климата в прошлом, объединив их с моделью ураганов, позволяющей проследить за развитием тропических штормов и их траекториями. Все модели показали усиление ураганов в северной Атлантике ещё 150 лет назад. К тому же удалось выяснить, что в 70-80-х годах XX века была т.н. ураганная засуха — сокращение количества штормов. При этом в других регионах мира тенденции к активности или уменьшению ураганов не наблюдаются.

Причиной специалисты считают охлаждение Атлантики из-за сульфатных аэрозолей как продуктов сгорания ископаемого топлива. Но ответить на вопрос, почему усиливается активность ураганов, пока не удаётся.