Учёные подтвердили смертельную опасность работы

Люди с продолжительным рабочим днём имеют повышенный риск инсульта, особенно, если они работают по 10 часов в день и больше. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Stroke Американской Ассоциации Сердца.

Исследователи изучили базу данных французской компании Constances — информацию о 143 592 участниках опросов в возрасте от 18 до 69 лет. Учитывались данные о возрасте, поле, курении и продолжительность рабочего дня.

В результате было обнаружено, что всего 1224 респондентов перенесли инсульт. 29% или 42 542 сообщили о продолжительном рабочем дне — 10 часов и более как минимум 50 дней в году. 10% или 14 481 работали по 10 часов и более десять лет и дольше. При этом у «перерабатывающих» респондентов риск инсульта повышен на 29%, а у «трудоголиков» с десятилетним стажем и более — на все 45%.