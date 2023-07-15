Учёные подтвердили существование осьминогов в Северном Ледовитом океане

Исследователи пишут, что «Cirrata — студёнистые осьминоги с желеобразными плавниками и одни из самых глубокоживущих головоногих моллюсков из когда-либо зарегистрированных». Обитают эти осьминоги на глубине 500-2600 метров. Поэтому следить за ними трудно.

Подтверждением их существования в Северном Ледовитом океане являются обнаруженные следы в виде восьмиугольников. Учёные при изучении дна пролива Фрама, расположенного между островом Гренландия и архипелагом Шпицберген и соединяющего Северо-Европейский и Арктический бассейны Северного Ледовитого океана, нашли более сотни восьмиугольников размером от 4 до 50 см.

Судя по характерам следов, их оставил именно Cirroteuthis muelleri. У этих моллюсков, также называемых «осьминог Дамбо», перепончатые щупальца, которыми они аккуратно касаются дна при перемещении и быстро их собирают, как только добыча поймана. Происходит это в течение нескольких секунд.