Учёные подтвердили существование осьминогов в Северном Ледовитом океане

Учёные подтвердили существование осьминогов в Северном Ледовитом океанеМоллюски оставили следы в виде восьмиугольников
Учёным удалось найти ещё одно подтверждение существования осьминогов в Северном Ледовитом океане. Как сообщили специалисты в отчёте исследования, опубликованного в научном журнале The Royal Society, «глубоководные головоногие моллюски разнообразны, многочисленны и плохо изучены». В исследовании речь идёт о таком виде осьминогов, как Cirroteuthis muelleri, обнаруженного в Северном Ледовитом океане.
Исследователи пишут, что «Cirrata — студёнистые осьминоги с желеобразными плавниками и одни из самых глубокоживущих головоногих моллюсков из когда-либо зарегистрированных». Обитают эти осьминоги на глубине 500-2600 метров. Поэтому следить за ними трудно.
Подтверждением их существования в Северном Ледовитом океане являются обнаруженные следы в виде восьмиугольников. Учёные при изучении дна пролива Фрама, расположенного между островом Гренландия и архипелагом Шпицберген и соединяющего Северо-Европейский и Арктический бассейны Северного Ледовитого океана, нашли более сотни восьмиугольников размером от 4 до 50 см.
Судя по характерам следов, их оставил именно Cirroteuthis muelleri. У этих моллюсков, также называемых «осьминог Дамбо», перепончатые щупальца, которыми они аккуратно касаются дна при перемещении и быстро их собирают, как только добыча поймана. Происходит это в течение нескольких секунд.