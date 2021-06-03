Участие в тестировании приняли более 73 тыс человек из шести стран Европы. Вместе с аутизмом, такие дети также чаще сталкивались с симптомами синдрома дефицита внимания и гиперактивности, сообщается в European Journal of Epidemiology.

Что интересно, пары мать-ребёнок набирали на протяжении почти 20 лет — с 1991 по 2008 года. Зачастую проявление аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности встречалось у детей мужского пола. При этом их матери были молодыми, хуже образованными, употребляли алкоголь, курили и имели проблемы с психикой.

По мнению специалистов, свежие данные показывают, что назначать парацетамол будущим материям стоит лишь при острой необходимости.