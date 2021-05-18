Наука и технологии
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Учёные подтвердили связь между грязным воздухом и смертельным старческим слабоумием
В наибольшей опасности жители городов
В сети появилась информация о свежем исследовании, проведённом учёными из США. На этот раз специалисты из Калифорнийского университета в Дэвисе нашли и подтвердили связь между грязным воздухом и старческим слабоумием.
Речь идёт о городском загрязнении, вызванном транспортными выбросами, передаёт EurekAlert!. По словам исследователей, оно способно вызвать развитие деменции, в том числе и смертельную её вариацию — болезнь Альцгеймера.
Оказалось, что загрязнение воздуха из-за дорожного движения напрямую влияет на риск развития болезни Альцгеймера. И многолетняя урбанизация населения может в конечном итоге объяснить, почему число случаев данного недуга продолжает расти по всему миру.
Учёные призвали пересмотреть действующие стандарты автомобильной промышленности, так как они не исключают вредного воздействия на стареющий мозг.