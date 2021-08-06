Учёные подтвердили теорию Большого Взрыва

Свежее исследование участников российско-германского проекта «Спектр-РГ» подтвердило именно эту модель истоков всего сущего. Об этом рассказал учёный секретарь Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Андрей Садовский, пишет РИА Новости.

Отметим, что обсерватория «Спектр-РГ» была запущена летом 2019 года. Её основной целью было исследование Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн с использованием соответствующих телескопов ART-XC (РФ) и eRosita (Германия).

В рамках проекта учёные планировали построить полноценную карту всего неба и отметить на ней все крупнейшие скопления галактик, которых насчитывается около 100 тыс. Вместе с тем специалисты должны были зарегистрировать около 3 млн сверхмассивных чёрных дыр, находящихся в центрах галактик.