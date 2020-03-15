Учёные подвели итоги испытаний ГМО-хлопка со встроенным ядом для вредителей

Напомним, что еще в 2002 году в Индию были завезен ГМО ВТ-хлопок, способны выделять опасный для вредителей яд. К слову, на данный момент данный ВТ-хлопок занимает 90% от всех посадок хлопка в Индии. Несмотря на то, что ГМО хлопок должен был повысить урожай, а также снизить затраты на пестициды за счет встроенного яда, итоги испытаний показали обратное.

”БТ-хлопок был очень уязвим к другим насекомым-вредителям, которые размножались по мере того, как все больше и больше фермеров садили эту культуру. Фермеры теперь тратят гораздо больше на инсектициды, чем раньше, и ситуация ухудшается”, — рассказал профессор Гленн Дэвис Стоун.