Учёные: поедание нежареной рыбы увеличивает риск возникновения рака

Речь идёт о 22% приросте в сравнении с теми, кто потребляет всего 3,2 г рыбы. Стоит отметить, что выборка специалистов была достаточно обширной — в научной работе принимали участие 491 367 взрослых американцев в возрасте около 62 лет. Наблюдение же заняло 15 лет.

Сообщается, что у 1% среди наблюдаемых развилась злокачественная меланома, а у 0,7% — предраковое состояние или меланома стадии 0.

Отдельный интерес вызывает тот факт, что учёным не удалось обнаружить существенной связи между употреблением в пищу жареной рыбы и раком кожи. При этом ежедневное употребление 17,8 г нежареной рыбы было связано с более высоким риском злокачественной меланомы.