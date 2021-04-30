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Учёные показали единственную беременную мумию
Которая оказалась очень полезной для науки
В сети появилась информация о том, что учёные-археологи из Польши представили единственную известную египетскую мумию беременной женщины. Что интересно, ранее она считалась мужчиной.
По мнению специалистов, останки принадлежат египтянке с высоким социальным статусом. На момент смерти ей было от 20 до 30 лет, а жила она в период I веке н.э, сообщает BBC.
Журналисты также отмечают, что представленная мумия — единственный известный подобный образец. При этом с её помощью экспертам впервые удалось сделать рентгеновские изображения плода в мумии
Сообщается, что под тканью, в которую она была обёрнута, исследователи нашли 15 предметов. В том числе, что иронично, и несколько древних амулетов в виде мумии.