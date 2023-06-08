Наука и технологии
20:12, 08 июня 2023
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Учёные показали фото древнего «хоббита» и рассказали об их отличиях от человека

Внешне есть сходства с современным человеком

Учёные воссоздали внешний вид древнего человека, известного как Homo floresiensis, или «хоббит». Данный вид был впервые обнаружен в 2003 году на острове Флорес в Индонезии.

Используя данные о современных людях и шимпанзе, учёные адаптировали их к структуре черепа Homo floresiensis, чтобы создать более точное изображение. Результаты показали, что у «хоббитов» были некоторые черты, напоминающие современных людей.

Однако были и отличия. У «хоббитов», вероятно, был менее выступающий нос, чем у современных людей, область рта была немного больше, а объём мозга — значительно меньше.

Кроме того, Homo floresiensis были намного ниже ростом — в среднем около метра, из-за чего их часто сравнивают с хоббитами из произведений Толкина.

Источник:Daily Mail
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