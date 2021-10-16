Учёные показали самые большие астероиды Солнечной системы

Каталог представлен на сайте Европейской Южной обсерватории. Сообщается, что снимки удалось сделать с помощью телескопа Very Large Telescope (VLT), который так и называется «Очень большой телескоп». По словам учёных, впервые за всю историю наблюдений удалось сделать снимки со столь высоким уровнем детализации.

VLT расположен в Чили на горе Серро-Параналь на высоте свыше 2,6 км. Это комплекс, состоящий из четырёх отдельных 8,2-метровых и четырёх вспомогательных 1,8-метровых оптических телескопов, объединённых в одну систему.

В каталоге представлено 42 самых больших астероида Солнечной системы, образующих Главный пояс между Марсом и Юпитером. Все астероиды разного размера, самые большие — Церера и Веста — в диаметре 940 км и 520 км, а самые маленькие — Урания и Авзония — 90 км.

Большинство астероидов в диаметре превышают 100 км, а 20 из них — более 200 км. Также в докладе отмечается, что Пояс астероидов содержит множество самых разнообразных объектов. В него входят как объекты классической сферической формы, так и отличающиеся довольно причудливыми очертаниями.