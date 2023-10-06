Учёные получили наноуглерод с новой структурой

Физики из России и Китая добились прорыва в создании новых форм наноуглерода. Их исследования привели к разработке квантовых точек с уникальными 0D-, 2D- и 3D-свойствами. Это открытие имеет потенциал для создания инновационных наноматериалов, которые могут применяться в сенсорах, датчиках и информационных системах.

Учёные из Уральского федерального университета приняли участие в этом исследовании. Их работа основана на использовании различных типов углеродных нанотрубок из графена и технологии лазерной абляции, что позволило им создать углеродные квантовые точки с трёхмерной структурой, аналогичной алмазу, но с 2D-характером связи.

Эти новые наночастицы имеют потенциал для использования в различных областях, включая электронику, оптику и биологию. Они могут применяться для создания электронных и оптических компонентов, датчиков и сенсоров, а также в медицинских и информационных системах. Это открытие также может быть полезным в космической технике и квантовых технологиях.

Создатели новых квантовых точек планируют дальнейшее развитие исследования, включая использование различных методов лазерной абляции для создания новых углеродных наноматериалов с разнообразными свойствами.