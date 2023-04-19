Учёные получили в 64 млн раза более чёткое изображение мозга, чем раньше

Научный подвиг, длившийся десятилетиями, позволил получить изображения с размером вокселя (трехмерного пикселя) всего 5 микрон, что в 64 млн раз меньше, чем у традиционного МРТ.

Данный успех стал возможным благодаря мощному магниту (9,4 Тл), специальному набору градиентных катушек и производительному компьютеру, эквивалентному почти 800 ноутбукам, работающим одновременно.

Свежая МРТ-технология открывает новые возможности для изучения связности мозга и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Совмещая МРТ с другой техникой, называемой микроскопией светового листа, исследователи могут получить ещё более точные изображения клеток и сетей во всём мозге.