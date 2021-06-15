Учёные поняли, чего не хватает роботам для зарождения разума

В своей научной работе нейробиологи из Колумбийского университета (Нью-Йорк, США) открыли так называемый "дрейф представлений". Они отслеживали мозговую активность грызунов: мыши неделю подряд нюхали одни и те же запахи, а учёные регистрировали активность тех или иных областей нейронов. И, что удивительно, со временем мозг стал распознавать уже ставшие привычными для мышей запахи новыми группами нейронов, а прежние группы перестали реагировать на раздражитель!

Почему запах остаётся привычным для мышей, если его распознают уже другие области мозга? Учёные предполагают, что в мозге мышей (и человека) есть скрытые механизмы, при помощи которых он "резервирует" информацию, либо передаёт её на другие группы нейронов неизведанным (пока) путём.

Но ведь при таком массовом копировании информации мозг был бы вынужден "перезаписывать" старые воспоминания новыми, а люди (и животные) забывали бы прожитое и жили "одним днём"? До сих пор наука считала, что мозг функционирует подобно бинарным нейронным сетям. Но мозг не складывает информацию подобно папкам на жёстком диске, не перезаписывает её и даже не объединяет, как это происходит при слиянии двух папок с одинаковым именем на компьютере. Всё гораздо сложнее: мысли, привычки и воспоминания умеют "телепортироваться" по нейронам без каких-либо заметных внешне изменений.

Это важное открытие для разработчиков систем искусственного интеллекта и нейросетей: возможно, именно после досконального изучения, как и почему мозг распределяет информацию "хаотично" и без энергозатрат, в системах машинного изучения получится реализовать то, что человечество называет словами "разум" и "сознание".