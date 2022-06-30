Учёные поняли, как возникает длительный ковид

В ходе экспериментов участники вдыхали ксеноновый газ, благодаря которому специалисты смогли в режиме реального времени проследить за тем, как работают альвеолярные мешочки, отвечающие за доставку кислорода в кровь.

В процессе была изучена работа 300-500 млн альвеолярных мешочков, что позволило увидеть, как у пациентов с коронавирусом нарушается поступление кислорода в эритроциты.

На основании новых данных учёные хотят скорректировать существующие методы противоковидной терапии, а также помочь сократить длительность симптоматики COVID-19, которая проявляется в одышке, затуманенном сознании и усталости.