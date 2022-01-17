Учёные повторили низкую гравитацию Луны на Земле

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Учёные повторили низкую гравитацию Луны на ЗемлеУдивительно, на что способна современная наука
Группа учёных из Китая смогла разработать уникальную камеру — в ней они успешно имитировали условия низкой гравитации Луны.
Лунный симулятор представляет из себя круглую камеру, диаметр которой составляет 60 см. При этом аппарат находится в вакууме. Всё это позволило учёным добиться низкой гравитации внутри неё, которая напоминает таковую у Луны.
Ожидается, что симулятор естественного спутника Земли поможет специалистам лучше тестировать работу различного оборудования перед его отправкой в космос. Помимо этого, камеру можно будет использовать для рассчитывания различных нюансов при возможном строительстве лунной базы.
Напомним, что ранее в январе американские учёные объяснили древнее магнитное поле на Луне. По их мнению, связано оно с гигантскими скальными образованиями.
Источник: South China Morning Post