Учёные повторили низкую гравитацию Луны на Земле

Лунный симулятор представляет из себя круглую камеру, диаметр которой составляет 60 см. При этом аппарат находится в вакууме. Всё это позволило учёным добиться низкой гравитации внутри неё, которая напоминает таковую у Луны.

Ожидается, что симулятор естественного спутника Земли поможет специалистам лучше тестировать работу различного оборудования перед его отправкой в космос. Помимо этого, камеру можно будет использовать для рассчитывания различных нюансов при возможном строительстве лунной базы.

Напомним, что ранее в январе американские учёные объяснили древнее магнитное поле на Луне. По их мнению, связано оно с гигантскими скальными образованиями.