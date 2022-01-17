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Учёные повторили низкую гравитацию Луны на Земле

Удивительно, на что способна современная наука
Группа учёных из Китая смогла разработать уникальную камеру — в ней они успешно имитировали условия низкой гравитации Луны.
Учёные повторили низкую гравитацию Луны на Земле

Лунный симулятор представляет из себя круглую камеру, диаметр которой составляет 60 см. При этом аппарат находится в вакууме. Всё это позволило учёным добиться низкой гравитации внутри неё, которая напоминает таковую у Луны.

Ожидается, что симулятор естественного спутника Земли поможет специалистам лучше тестировать работу различного оборудования перед его отправкой в космос. Помимо этого, камеру можно будет использовать для рассчитывания различных нюансов при возможном строительстве лунной базы.

Напомним, что ранее в январе американские учёные объяснили древнее магнитное поле на Луне. По их мнению, связано оно с гигантскими скальными образованиями.

Источник: South China Morning Post
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