Учёные предлагают избивать роботов для снятия стресса

Группа исследователей университета Карнеги Меллона представили новую разработку, призванную упростить процесс снятия стресса и расслабления. Для этого предлагается использовать четыре вида «катарсических» роботов.

Первый в виде мохнатой подушки «чувствует», когда его протыкают острым предметом и «отвечает» специальными «жестами», показывая, когда вся «боль» была усвоена. Когда в объект втыкают слишком много острых предметов, он продолжит трястись, пока пользователь не вытащит всё, поощряя завершить «цикл катарсиса».

Второй в виде светящегося кристалла. позволяет пользователю выразить всё своё раздражение, боль и разочарование в жизни с помощью простой ругани. Объект распознаёт матерные слова, «поглощает» их и «перерабатывает» в свет.

Третий робот выполнен в виде тряпичной куклы. Он раздражающе смеётся, когда пользователь злится, поощряя того на разрушительные действия, чтобы физически выразить злость. Куклу можно побить о любые поверхности и тогда она перестанет смеяться.

Четвёртый позволяет написать сообщение и уничтожить. Пользователь пишет или рисует раздражающую или болезненную для него концепцию на керамической плитке, вставляет её в док и разбивает молотком, а док издаёт издаёт звук и мигает лампочками.

Исследователи предполагают, что такие «роботы для битья» позволят избавляться от негативных эмоций, не причиняя никому и ничему важному настоящего ущерба.