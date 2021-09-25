Учёные предложили бороться с ожирением с помощью назального спрея

Интерес специалистов к окситоцину не случаен: с его помощью стимулируют матку при родах, выделение молока при лактации и даже взаимный интерес друг к другу мужчин и женщин, из-за чего этот препарат называют «гормоном любви». Также он является действующим веществом в некоторых назальных спреях, для снятия отёка слизистой носа.

Как отмечается, ничего сверхъестественного в его действии нет. Окситоцин влияет на смещение социальных акцентов – с интереса к еде переключает на другие психофизиологические процессы.

По словам учёных, они провели эксперимент с участием 40 мужчин и женщин разного возраста и веса. Участникам давали дозу окситоцина 24 МЕ или плацебо. В итоге те, кто получил препарат, реагировали на изображение готовой еды медленнее, чем те, кто получил плацебо.

По мнению специалистов, окситоцин влияет не на самоконтроль, а на другие стимулы, которые для человека являются более притягательными, чем еда. При этом проведённое исследование учёные считают недостаточным, чтобы делать окончательные выводы, но намерены продолжать эксперименты, чтобы помочь людям, склонным к ожирению, бороться с этим недугом.