Учёные предложили делать авиационное топливо из горчицы

По информации научного портала Sciencealert со ссылкой на совместный отчёт исследований Института изучения окружающей среды и энергетики и Университета Джорджии, одной из сфер, которые оказывают наибольшее негативное влияние на экологию, является авиация. Согласно отчёту, примерно 2,4% всех глобальных выбросов углекислого газа с 2018 по 2020 год были произведены авиационной промышленностью. К тому же эти выбросы влияют на антропогенное изменение климата на 3,5%.

Поэтому учёные находятся в поисках альтернатив авиационному топливу из нефтепродуктов. Согласно отчёту исследования, такой альтернативой может стать топливо, сделанное из растений, в частности, из несъедобной масличной культуры Brassica carinata — разновидности горчицы. Как отмечается, такое топливо может быть более экономически эффективным, чем нефтяное. А главное — поможет сократить выбросы в атмосферу на 68%.

Источник отмечает, что статья посвящена не столько технологии производства, сколько экономике перехода с нефтяного топлива на растительное. Потому что топливо, полученное из Brassica carinata, не является абсолютно новой идеей. Оно было разработано и испытано несколько лет назад — первый полёт на чистом биотопливе, полученном из Brassica carinata, был успешно проведён в 2012 году, но его стоимость была намного выше, чем стоимость обычного авиационного топлива.

«Если мы сможем обеспечить поставки сырья и создать подходящие экономические стимулы в цепочке поставок, мы сможем потенциально производить биотопливо на основе каринаты на юге США», — говорит учёный по устойчивому развитию и один из соавторов отчёта Пунит Двиведи из Университета Джорджии.