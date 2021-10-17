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Учёные предложили делать авиационное топливо из горчицы

Это не только экологичнее, но и экономичнее
На фоне глобального потепления и в силу международных программ по сокращению углеродного следа учёные предложили создавать авиационное топливо из горчицы.
Учёные предложили делать авиационное топливо из горчицы

По информации научного портала Sciencealert со ссылкой на совместный отчёт исследований Института изучения окружающей среды и энергетики и Университета Джорджии, одной из сфер, которые оказывают наибольшее негативное влияние на экологию, является авиация. Согласно отчёту, примерно 2,4% всех глобальных выбросов углекислого газа с 2018 по 2020 год были произведены авиационной промышленностью. К тому же эти выбросы влияют на антропогенное изменение климата на 3,5%.

Поэтому учёные находятся в поисках альтернатив авиационному топливу из нефтепродуктов. Согласно отчёту исследования, такой альтернативой может стать топливо, сделанное из растений, в частности, из несъедобной масличной культуры Brassica carinata — разновидности горчицы. Как отмечается, такое топливо может быть более экономически эффективным, чем нефтяное. А главное — поможет сократить выбросы в атмосферу на 68%.

Источник отмечает, что статья посвящена не столько технологии производства, сколько экономике перехода с нефтяного топлива на растительное. Потому что топливо, полученное из Brassica carinata, не является абсолютно новой идеей. Оно было разработано и испытано несколько лет назад — первый полёт на чистом биотопливе, полученном из Brassica carinata, был успешно проведён в 2012 году, но его стоимость была намного выше, чем стоимость обычного авиационного топлива.

«Если мы сможем обеспечить поставки сырья и создать подходящие экономические стимулы в цепочке поставок, мы сможем потенциально производить биотопливо на основе каринаты на юге США», — говорит учёный по устойчивому развитию и один из соавторов отчёта Пунит Двиведи из Университета Джорджии.