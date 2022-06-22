Учёные предложили делать из змеиного яда препараты для свёртывания крови

Учёные изучили свойства яда австралийской восточной бурой и чешуйчатой гадюки — самых смертоносных змей в мире. Оказалось, что яд этих змей ускоряет свёртываемость крови, на основании чего можно производить препараты для остановки неконтролируемого кровотечения.

Разработка позволит помогать раненым в зонах боевых действий, препарат можно будет продавать в аптеках, также его будут рекомендовать для включения в аптечку первой помощи.

Сейчас учёные испытывают гель, который должен храниться в прохладном месте — так препарат сохраняет жидкую текстуру. Но при нанесении на тело человека приобретает твёрдую форму и запечатывает рану.