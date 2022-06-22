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Учёные предложили делать из змеиного яда препараты для свёртывания крови

Сейчас испытывают гель
Учёные из Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий Калифорнийского университета и Университета Квинсленда рассказали о результатах исследований, результатом которых стал гель для остановки кровотечения.
Учёные предложили делать из змеиного яда препараты для свёртывания крови

Учёные изучили свойства яда австралийской восточной бурой и чешуйчатой гадюки — самых смертоносных змей в мире. Оказалось, что яд этих змей ускоряет свёртываемость крови, на основании чего можно производить препараты для остановки неконтролируемого кровотечения.

Разработка позволит помогать раненым в зонах боевых действий, препарат можно будет продавать в аптеках, также его будут рекомендовать для включения в аптечку первой помощи.

Сейчас учёные испытывают гель, который должен храниться в прохладном месте — так препарат сохраняет жидкую текстуру. Но при нанесении на тело человека приобретает твёрдую форму и запечатывает рану.

Источник:Lenta.ru.
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