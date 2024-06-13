Учёные предложили две новые модели развития Вселенной

Российские и индийские учёные предложили новые модели развития Вселенной, которые могут объяснить наблюдения за её расширением и изменяющиеся свойства тёмной энергии. Их исследования стали особенно актуальными после публикации данных эксперимента DESI, который изучает тёмную энергию в спектрометрических измерениях миллионов галактик. Эти данные указывают на динамический характер тёмной энергии, что придаёт важность выводам учёных.

Учёные считают, что свойства тёмной энергии, заставляющей Вселенную расширяться, могут изменяться с течением времени. Они предполагают существование квинтэссенции — особого поля, взаимодействующего с материей и влияющего на поведение Вселенной. Исследователи рассчитали взаимодействия квинтэссенции с частицами материи и разработали две модели, которые объясняют изменения границ мироздания.

Эти модели отличаются от стандартной космологической модели и открывают новые возможности для изучения динамических форм тёмной энергии. В последние годы интерес к процессу расширения Вселенной возрос, особенно после открытия, что скорость расширения заметно различается в ранней и современной Вселенной. Новые модели предлагают объяснения этих различий, предполагая изменяющиеся свойства тёмной энергии или даже существование новой формы этой субстанции.