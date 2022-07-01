Учёные предложили лечить инсульт лекарством от инфарктов

Речь идёт о тенектеплазе — средстве, достаточном популярном при оказании помощи людям с инфарктом. Как показало исследование учёных, оно также прекрасно подходит для экстренной терапии острого ишемического инсульта.

Сообщается, что более популярный при инсульте препарат алтеплаза слишком сложно вводится. Связано это с тем, что для этого требуется подключение инфузионного насоса — на это порой уходит до одного часа времени. Тенектеплазу же можно ввести быстро и в любой точке, где оказался заболевший.