Учёные предложили лечить оспу обезьян известным препаратом

В ходе исследований вирус оспы обезьян, MPXV, подсадили в культуру клеток зелёных мартышек, чтобы проследить действие различных дозировок тековиримата. Оказалось, что этот препарат в 3 тысячи раз сильнее против обезьяньей оспы, чем цидофовир, который также применяется против оспы.

Специалисты говорят, что их открытие позволит применять тековиримат для широкого круга пациентов, в том числе для людей с ослабленным иммунитетом. Но осторожно его необходимо назначать беременным женщинам и детям, а также не использовать при лёгких формах заболевания, чтобы избежать формирования резистентности.