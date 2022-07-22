Учёные предложили лечить оспу обезьян известным препаратом

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Учёные предложили лечить оспу обезьян известным препаратомНо с осторожностью для некоторых пациентов
Учёные из Франции рассказали об эффективности достаточного известного препарат от оспы — тековиримата, — который предложили использовать для лечения новых штаммов оспы обезьян.
В ходе исследований вирус оспы обезьян, MPXV, подсадили в культуру клеток зелёных мартышек, чтобы проследить действие различных дозировок тековиримата. Оказалось, что этот препарат в 3 тысячи раз сильнее против обезьяньей оспы, чем цидофовир, который также применяется против оспы.
Специалисты говорят, что их открытие позволит применять тековиримат для широкого круга пациентов, в том числе для людей с ослабленным иммунитетом. Но осторожно его необходимо назначать беременным женщинам и детям, а также не использовать при лёгких формах заболевания, чтобы избежать формирования резистентности.