Учёные предложили сохранять кал в молодости, чтобы лечить болезни в старости

Учёные предложили сохранять кал в молодости, чтобы лечить болезни в старостиСпецифичный вид трансплантации
Сообщается, что изменения в питании и образе жизни, происходящие в течение жизни, приводят к увеличению количества заболеваний астмой, аллергий, а также проблем в пищеварительной системе и диабету 2 типа.
Все их можно решить, используя достаточно необычный метод — пересадку собственного кала.
По словам специалистов, с концептуальной точки зрения, идея хранения стула для аутологичной трансплантации сравнима с тем, когда родители сохраняют пуповинную кровь своего ребёнка для потенциального использования в дальнейшем.
Существует больший потенциал для хранения образцов стула, и мы ожидаем, что вероятность использования сохранённого кала намного выше, чем пуповинной крови.
Стоит отметить, что одной из главных проблем использования нового метода является отсутствие разработанных технологий для долгосрочного безопасного хранения и последующей реанимации образцов стула. Для её решения специалисты намерены провести дальнейшие исследования в этой области.