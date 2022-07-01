Учёные предложили сохранять кал в молодости, чтобы лечить болезни в старости

Сообщается, что изменения в питании и образе жизни, происходящие в течение жизни, приводят к увеличению количества заболеваний астмой, аллергий, а также проблем в пищеварительной системе и диабету 2 типа.

Все их можно решить, используя достаточно необычный метод — пересадку собственного кала.

По словам специалистов, с концептуальной точки зрения, идея хранения стула для аутологичной трансплантации сравнима с тем, когда родители сохраняют пуповинную кровь своего ребёнка для потенциального использования в дальнейшем.