Учёные предложили создать на Луне банк спермы на случай гибели Земли

По мнению специалиста, это может быть хорошей идеей на случай, если на Земле случится какая-то катастрофа, пишет New York Post. Именно поэтому человечество обязано делать ставку на космические программы.

Группа учёных, руководимая Тхангом считает, что банк может располагаться внутри лавовых труб — тоннелей прямо под поверхностью Луны. Так как такие трубы в диаметре около 100 метров, они смогут защитить хранилище от влияния солнечной радиации, небольших метеоритов, а также перепадов температур. Хранить же образцы предлагается модулях криогенной консервации.