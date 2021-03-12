Наука и технологии
Сегодня в 12:59
Учёные предложили создать на Луне банк спермы на случай гибели Земли
Между тем, идея-то очень дальновидная
Исследователь Джекан Тханга из университета Аризоны выдвинул интересную идею — он предложил создать на Луне масштабный банк спермы. Там же, по его словам, можно хранить и прочие репродуктивные клетки.
По мнению специалиста, это может быть хорошей идеей на случай, если на Земле случится какая-то катастрофа, пишет New York Post. Именно поэтому человечество обязано делать ставку на космические программы.
Группа учёных, руководимая Тхангом считает, что банк может располагаться внутри лавовых труб — тоннелей прямо под поверхностью Луны. Так как такие трубы в диаметре около 100 метров, они смогут защитить хранилище от влияния солнечной радиации, небольших метеоритов, а также перепадов температур. Хранить же образцы предлагается модулях криогенной консервации.