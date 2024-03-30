Учёные предложили способ раннего обнаружения болезнетворных белков

Учёные из Санкт-Петербургского университета и Университета Монпелье разработали программу для поиска пар белков амилоидов, которые могут связываться друг с другом. Эти белки, известные как амилоиды, играют ключевую роль в развитии некоторых тяжёлых болезней, включая Альцгеймера и Паркинсона. Новая программа, названная AmyloComp, демонстрирует высокую точность в предсказании связывания белков и уже доступна как онлайн-приложение.

Исследователи описывают амилоиды как структуры, похожие на нити, состоящие из молекул, расположенных вдоль волокна. Они стремились найти последовательности белков, которые могли бы связываться в агрегаты, но отличались по составу. AmyloComp успешно классифицирует примеры связывания белков, что открывает новые возможности для понимания биологических процессов в организме.

Этот метод может помочь не только в понимании механизмов болезней, но и в поиске новых способов лечения. Исследователи уверены, что их программа открывает новые горизонты в исследованиях амилоидных белков и их влиянии на здоровье.