Наука и технологии
Опубликовано 19 декабря 2024, 21:45
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Учёные предложили строить дома на Марсе из крови и других биожидкостей человека

Кровь будут добавлять в бетон
Учёные из объединённой исследовательской группы проанализировали возможности марсианских миссий в условиях дефицита или полного отсутствия воды и необходимых стройматериалов. Поскольку марсианские миссии будут ограничены в ресурсах, учёные предложили возводить постройки на Красной планете из бетона с добавлением человеческой крови, мочи, слёз и пота.
Учёные предложили строить дома на Марсе из крови и других биожидкостей человека
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Исследователи напомнили в своей работе для журнала Acta Astronautica, что подобные технологии применялись в древнем Риме: в бетон для крепости добавлялась кровь человека. Смысл — в белке.

В работе также отмечается, что в марсианском грунте содержится подходящий химический состав для нескольких типов бетона. Из состава, который находили марсианские роботы NASA, учёные выделили 11 видов бетона на основе геополимерных и магниево-кремниевых смесей. А для повышения прочности, как уже отмечалось, предлагается добавлять кровь, мочу, пот и слёзы. И, что важно, для приготовления раствора не нужна вода, а это актуально в условиях Марса.

«Хотя это немного странно, кровь можно использовать для создания прочного бетона или кирпичей для строительства на Марсе», — сообщили авторы. При этом тестовый вариант материала на основании крови уже готов.