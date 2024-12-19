Учёные предложили строить дома на Марсе из крови и других биожидкостей человека

Исследователи напомнили в своей работе для журнала Acta Astronautica, что подобные технологии применялись в древнем Риме: в бетон для крепости добавлялась кровь человека. Смысл — в белке.

В работе также отмечается, что в марсианском грунте содержится подходящий химический состав для нескольких типов бетона. Из состава, который находили марсианские роботы NASA, учёные выделили 11 видов бетона на основе геополимерных и магниево-кремниевых смесей. А для повышения прочности, как уже отмечалось, предлагается добавлять кровь, мочу, пот и слёзы. И, что важно, для приготовления раствора не нужна вода, а это актуально в условиях Марса.

«Хотя это немного странно, кровь можно использовать для создания прочного бетона или кирпичей для строительства на Марсе», — сообщили авторы. При этом тестовый вариант материала на основании крови уже готов.