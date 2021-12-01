Учёные: предок крокодилов был травоядным и похожим на страуса

Обитало оно преимущественно на территории Северной Америки во времена триасового периода — около 205 млн лет назад. При этом хоть его останки и были впервые обнаружены в 1940 году, наука только-только начала совершать какие-либо значимые открытия.

Не последнюю роль в этом играет и то, что ископаемое сохранилось до наших дней в довольно плохом состоянии.

Несмотря на это, учёные выяснили, что тело предка крокодилов было лёгким, при этом у него имелась длинная шея и большие глаза. За счёт этого животное сильно напоминало современных струсов.

Основным «лакомством» динозавра являлась растительность, которую он клевал клювом с земли. Но также он мог отрывать и грызть фрагменты мягкого растительного материала — молодые побеги или папоротник.