Учёные: предок крокодилов был травоядным и похожим на страуса

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Учёные: предок крокодилов был травоядным и похожим на страусаУдивительное создание
Археологи и палеонтологи очень часто раскрывают тайны прошлого, которые могут удивить. На этот раз, последним удалось выяснить, что предком современных крокодилов было высокоспециализированное травоядное животное.
Обитало оно преимущественно на территории Северной Америки во времена триасового периода — около 205 млн лет назад. При этом хоть его останки и были впервые обнаружены в 1940 году, наука только-только начала совершать какие-либо значимые открытия.
Не последнюю роль в этом играет и то, что ископаемое сохранилось до наших дней в довольно плохом состоянии.
Несмотря на это, учёные выяснили, что тело предка крокодилов было лёгким, при этом у него имелась длинная шея и большие глаза. За счёт этого животное сильно напоминало современных струсов.
Основным «лакомством» динозавра являлась растительность, которую он клевал клювом с земли. Но также он мог отрывать и грызть фрагменты мягкого растительного материала — молодые побеги или папоротник.
Источник: Notizie scientifiche