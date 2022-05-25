Учёные предположили, что оспа обезьян может распространиться по всей Европе

Сначала были взяты анализы для определения сифилиса и простого герпеса, но были получены отрицательные результаты. В этом время стала распространяться информация о появлении вируса оспы обезьян, что натолкнуло медиков на мысль о взятии соответствующих проб.

В итоге были взяты анализы на возбудитель вируса MPXV — Monkeypox virus, и был получен положительный результат. Учёные смогли реконструировать 98,9% генома вируса.

«Предварительный филогенетический анализ ясно показывает, что полученный геном принадлежит к западноафриканской кладе MPXV и наиболее тесно связан с недавно загруженным геномом из вспышки в Португалии, что является дополнительным свидетельством значительного распространения сообщества в Европе», — сообщили специалисты.