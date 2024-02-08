Учёные предположили, что Земля могла быть плоской, но временно

Нет, исследователи не опровергли теорию о том, что Земля и другие планеты — круглые. Но, согласно новой гипотезе, в начале формирования планеты могут иметь форму сплющенного по краям овала.

Сейчас главенствует теория, что в ходе аккреции ядра — приращения пыли и газа из окружающего пространства посредством гравитационного притяжения — частицы объединяются равномерно со всех сторон, образуя сферу. Исследователи отметили, что так и есть, но, вполне вероятно, что происходит это не в самом начале формирования планеты, а позже, в процессе разрастания. Сначала планеты притягивают пыль и газ на своих полюсах.

Так или иначе, учёные намерены следить за молодыми планетами и изучать, как они формируются, как может меняться их форма.