Учёные предположили возможность условий для фотосинтеза на Марсе

Как отмечает портал Space.com, обративший внимание на заявление учёных, фотосинтез — процесс, с помощью которого живые существа, такие как растения, водоросли и цианобактерии, получают химическую энергию. Для протекания фотосинтеза необходимы вода и свет, а также большая часть кислорода, содержащегося в атмосфере Земли. Но как это возможно на Марсе?

Новое исследование NASA предполагает, что достаточно толстый «пыльный» лёд в средних широтах Марса может отфильтровывать солнечную радиацию, но при этом пропускать достаточно солнечного света для фотосинтеза, создавая так называемые «радиационные пригодные для жизни зоны».

«Подобно тому, как фотосинтез нуждается в правильном освещении, эти результаты должны рассматриваться в правильном свете. Хотя они и не свидетельствуют о том, что жизнь существует на Марсе в настоящее время или когда-либо существовала в истории Красной планеты, результаты дают учёным, занятым в этом непрерывном поиске, представление о том, где искать», — отмечено в материале Space.com.

В сравнении с Землёй Марс выглядит «безжизненной сушей», тогда как 71% поверхности Земли покрыт океанами с жидкой водой. Однако по результатам последних исследований, на Марсе миллиарды лет назад текла вода — существовали реки и озёра.

Это и тот факт, что на Марсе обнаружен «водяной лёд, причём зачастую в неожиданных регионах», дают учёным надежду найти на Красной планете жизнь.