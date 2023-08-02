Учёные предрекли ледниковый период в Европе и Северной Америке

Исследователи называют это похолодание новым ледниковым периодом. Как отметили специалисты в своей статье в журнале Nature Communications, в настоящее время наблюдается резкое усиление таяния ледников Гренландии. Пресная вода, которая высвобождается из этих льдов, может буквально «разбавить» течение Гольфстрим, благодаря которому в Европе мягкий климат. Нарушение этого природного порядка спровоцирует сильное похолодание.

Учёные считают, что «ледниковое» похолодание наступит в Северном полушарии, а в экваториальной зоне, напротив, усилятся жара, засуха, ураганы и наводнения. Результат неутешителен: может наступить продовольственный коллапс.

Похолодание может начаться в середине века — через 60-70 лет. При этом учёные говорят, что всё-таки остаётся вероятность продолжения именно глобального потепления по всему миру.