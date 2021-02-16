Учёные предсказали череду катастроф в 21 веке

На первый взгляд кажется, что два градуса — это пустяк, но на самом деле речь идет о потеплении, которое в пять раз превысит наблюдаемые сегодня межгодовые температурные колебания. Самое выраженное потепление ожидается в Юго-Восточном Китае, где максимальная температура днем повысится на 3.2 градуса. При таком потеплении уже можно говорить о настоящей климатической катастрофе.