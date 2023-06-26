Учёные предсказали двукратный рост числа диабетиков в мире в ближайшие годы

На данный момент более 500 млн людей по всему миру живут с диабетом. Данный недуг встречается как у мужчин, так и у женщин. В том числе и у детей.

Глобальный уровень распространённости диабета составляет 6,1%, что делает его одной из десяти основных причин инвалидности и неблагоприятных исходов. Наивысший показатель заболеваемости, составляющий 9,3%, наблюдается в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Самый высокий уровень диабета — 24,4% — наблюдается у людей в возрасте от 75 до 79 лет. Опять же, в Северной Африке и на Ближнем Востоке этот показатель достигает 39,4% для данной возрастной группы.

Для сравнения, в Центральной Европе, Восточной Европе и Центральной Азии он составляет 19,8%, что является самым низким показателем.