Учёные предсказали «интернет-апокалипсис» между 2024 и 2028 годами

Согласно исследованию, проведённому профессором физики и астрономии Питером Беккером из Университета Джорджа Мейсона, мощные солнечные бури могут нанести критический удар по глобальной системе связи, включая интернет.

Эти бури, вызванные выбросами заряженных частиц от Солнца, способны искажать магнитное поле Земли, что приводит к серьёзным нарушениям в работе спутников и наземных коммуникаций.

Примером такого события может служить Каррингтонское событие 1859 года, которое привело к разрушению телеграфной системы и поражению электрическим током операторов.

Беккер и его коллеги работают над созданием системы раннего предупреждения, которая позволит своевременно перевести спутники в безопасный режим и отключить трансформаторы от электросетей для предотвращения их повреждения. Проект получил федеральное финансирование в размере более $13 млн.

Однако прогнозирование времени и масштаба солнечных бурь остаётся сложной задачей, сравнимой с предсказанием землетрясений.

Беккер также указывает на отсутствие достаточных стимулов у компаний для укрепления интернет-инфраструктуры в целях защиты от подобных угроз. В результате, в период с 2024 по 2028 год, мир может оказаться перед риском полного отключения интернета на несколько недель или даже месяцев в случае экстремальной солнечной активности.