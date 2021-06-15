Учёные предсказали «конец жизни на Земле» из-за контакта с инопланетянами

Наука и технологии
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Учёные предсказали «конец жизни на Земле» из-за контакта с инопланетянамиИ даже провели параллели с историей, уже происходившей на нашей планете
Многие годы люди рассуждают на тему того, чем закончится встреча человечества с внеземной цивилизацией. Вот и сейчас в сети появилось свежее предсказание учёных, которое не сулит ничего хорошего.
По мнению западных физиков, возможную встречу людей с инопланетянами стоит сравнивать с прибытием Христофора Колумба на берега Северной Америки. Тогда туземцы, встретив европейцев, оказались в очень уязвимом положении из-за своей меньшей продвинутости в технологическом плане, пишет РИА ФАН.
Учитывая, что Земля находится в очень молодой галактике, человечество может быть значительно моложе внеземных путешественников. И далеко не факт, что инопланетяне придут на нашу планету с миром. Велики шансы, что такая «встреча» может обернуться буквально концом жизни на Земле, отметили учёные.