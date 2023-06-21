Учёные предсказали потерю Гималаями 80% ледников уже в этом столетии

20:11, 21 июня 2023
1 мин.
Учёные предсказали потерю Гималаями 80% ледников уже в этом столетииЕсли потепление не будет ограничено
Международный центр комплексного развития горных районов, который расположен в столице Непала городе Катманду, сообщил, что если выбросы парниковых газов резко не сократятся, а глобальное потепление не будет ограничено 1,5 градусами Цельсия, гималайские горы Гиндукуш уж в XXI веке потеряют до 80% ледников.
Учёные отметили, что ледники Гималаев с 2010 года тают на 65% быстрее по сравнению с предыдущим десятилетием. Из-за сокращения объёма пресной воды люди, живущие ниже по течению, будут ограничены в питьевых запасах.
При этом 200 озёр из-за таяния ледников переполнены и являются опасными для людей. По словам исследователей, к концу века всерьёз участятся прорывы переполненных водоёмов и сход лавин. Изменить ситуацию будет уже невозможно.