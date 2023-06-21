Учёные предсказали потерю Гималаями 80% ледников уже в этом столетии

Учёные отметили, что ледники Гималаев с 2010 года тают на 65% быстрее по сравнению с предыдущим десятилетием. Из-за сокращения объёма пресной воды люди, живущие ниже по течению, будут ограничены в питьевых запасах.

При этом 200 озёр из-за таяния ледников переполнены и являются опасными для людей. По словам исследователей, к концу века всерьёз участятся прорывы переполненных водоёмов и сход лавин. Изменить ситуацию будет уже невозможно.