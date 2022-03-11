Учёные предсказали повышенную смертность летом из-за аномальной жары

Отмечается, что специалисты проанализировали погоду в Англии и на Уэльсе в последние годы. После этого были сопоставлены прогнозы изменений климата в течение 100 лет.

Выяснилось, что при повышении среднегодовой температуры на 3 градуса по Цельсию на Земле смертность увеличится на 75%, или в 1,5 раза. По мнению исследователей, такие явления, связанные с глобальным потеплением, как жара и засуха, станут причиной столь высокий смертности.

Кроме того, по их прогнозам, подобные климатические изменения вызовут увеличение рисков возникновения хронических заболеваний лёгких и сердечно-сосудистой системы. А повышение температуры на 6 градусов спровоцирует увеличение смертности в 2,75-3 раза.