Учёные предсказали появление мёртвой зоны размером с Израиль

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований и Университета штата Луизиана в США спрогнозировали появление одной из самых крупных «мёртвых зон» в Мексиканском заливе.

«Мёртвыми зонами» экологи называют области, где практически нет кислорода, а значит гибнет рыба и другие морские жители.

Новая мёртвая зона по площади достигнет 20-22,5 тысячи квадратных километров и сравнится по размеру, например, с Израилем. Это значительно больше среднего показателя за последние пять лет в 15,5 тысяч квадратных километров.

Они возникают из-за стремительного роста крошечных водорослей, которые процветают на избытке питательных веществ, образованных стоком воды с высоким содержанием сельскохозяйственных удобрений. После периода буйного размножения водоросли погибают, опускаются на дно и начинают разлагаться, а кислород из воды почти исчезает.