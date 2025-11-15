Учёные предсказали появление самозаряжающихся «умных» часов

Это решение достигает на 70% более высокой эффективности по сравнению с предыдущими аналогами, генерируя напряжение до 1,03 В на каждый градус разницы температур: для выработки энергии будет использоваться разница между температурой тела и окружающей среды. Материал использует сбалансированные положительные и отрицательные ионы для работы при минимальных «шаге», таких как 1 градус Цельсия между кожей и воздухом.

Для эксперимента был создан прототип, который успешно питал светодиод при разнице всего в 1,5 градуса Цельсия, и работал стабильно в течение двух месяцев в помещении с сохранением 95% производительности. Интонационная плёнка — тонкая и гибкая, легко крепится к телу или изогнутым поверхностям, что делает ее перспективной для интеграции в носимые устройства, отмечает портал Android Police.

По словам ведущего разработчика, профессора Чан Сунг Ёна, благодаря разработке в будущем возможно появление самозаряжающихся смарт-часов, в которых может быть использована описанная технология. Такие часы смогут работать в условиях с разницей температур всего в несколько градусов.