Учёные предсказали появление сразу 22 новых мутаций COVID-19 в ближайшие полгода

Так, учёные из Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Темплского университета разработали прогностическую модель. В её основу легли математические расчёты, которые показали возможные будущие мутации коронавируса, пишет Известия.

Специалисты уточнили, что их модель способна прогнозировать появление новых вариантов примерно за пять месяцев до момента их распространения по всему миру. Речь идёт о масштабе в 1%.

Что интересно, разработка учёных сумела вполне точно «предсказать задним числом» мутации L452R, P618R, E484Q. Именно они стали причиной появления индийского штамма «Дельта».