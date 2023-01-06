Учёные предсказали таянье до 80% ледников на Земле уже к концу 21 века

В рамках научной работы специалисты провели прогнозы на основе различных сценариев выбросов и учли различные типы ледников, включая прирусловые и покрытые обломками.

Исследователи обнаружили, что даже если глобальная температура будет ограничена целевым показателем, установленным Парижским соглашением (1,5°C), почти половина общей массы ледников планеты будет потеряна до конца века.

В свою очередь, эта потеря может оказать негативное воздействие на местные гидрологические циклы, что приведёт к повышению риска таких опасных явлений, как лавины и наводнения. Более того, исчезновение столь большого числа ледников может повлиять на туризм и культурные ценности в пострадавших регионах.

Авторы исследования заявили о надежде на то, что их работа поможет проинформировать политиков и побудит их работать над снижением целевого показателя и спасением оставшихся ледников.