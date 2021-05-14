Наука и технологии
Сегодня в 13:00
Учёные предсказали возможность массового перехода людей на поедание личинок и водорослей в будущем
Звучит странно, но интересно
Группа учёных провела исследование, которое показало, что в будущем люди могут столкнуться с серьёзным недоеданием. Решить эту проблему сможет массовый переход на рацион, состоящий из личинок и водорослей.
Связано это с тем, что в насекомых содержится много белка, питательных веществ, калия, магния и т.д. При этом, как пишет Популярная Механика, такой тип продуктов также может похвастаться в три раза большим количеством жирных кислот, чем лосось.
Из-за того, что привычных сельскохозяйственных продуктов будет становиться всё меньше, людям стоит уже сейчас плавно внедрять в свой рацион подобную экзотику, считают учёные.
Так, например, новые продукты можно использовать в качестве муки, для макарон, а также энергетических батончиков или булочек для гамбургеров.