Учёные предсказали возможность массового перехода людей на поедание личинок и водорослей в будущем

Связано это с тем, что в насекомых содержится много белка, питательных веществ, калия, магния и т.д. При этом, как пишет Популярная Механика, такой тип продуктов также может похвастаться в три раза большим количеством жирных кислот, чем лосось.

Из-за того, что привычных сельскохозяйственных продуктов будет становиться всё меньше, людям стоит уже сейчас плавно внедрять в свой рацион подобную экзотику, считают учёные.

Так, например, новые продукты можно использовать в качестве муки, для макарон, а также энергетических батончиков или булочек для гамбургеров.