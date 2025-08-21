Учёные представили новые стандарты 3D-печати с порошками

В ходе работы было создано крупнейшее в своем роде международное открытое исследование. В 32 лабораториях разных стран изготовили стандартизированные металлические и полимерные детали, включая образцы с добавлением наночастиц. Целью эксперимента было изучить влияние свойств материалов, параметров оборудования и контроля процессов на качество готовых изделий.

Полученные данные открывают доступ к подробной информации о всей цепочке производства — от выбора и подготовки порошков до характеристик готовых компонентов. Это позволяет формировать надёжные стандарты, быстрее внедрять новые материалы и целенаправленно улучшать производственные процессы.

Результаты исследования будут доступны в открытом виде с 11 ноября 2025 года, а также опубликованы в специальном выпуске журнала Advanced Engineering Materials. Данные призваны стать ориентиром как для науки, так и для промышленности, обеспечивая сравнимость сложных процессов между различными материалами и лабораториями.