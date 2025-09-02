Учёные представили первый в мире чип для сетей 6G

6G рассматривается как преемник существующей 5G-сети и предполагает значительный скачок в развитии связи. Эта технология должна обеспечить сверхвысокие скорости передачи данных, минимальные задержки и использование искусственного интеллекта для управления сетями в реальном времени. Для этого 6G-системам требуется работа на широком диапазоне частот — от микроволн до терагерцовых волн.

Созданный чип размером с ноготь имеет габариты 11 на 1,7 миллиметра. Он способен работать в диапазоне от 0,5 до 115 гигагерц, что ранее требовало применения девяти разных радиосистем.

Ключевая особенность разработки — объединение всех основных компонентов в одном миниатюрном устройстве. Основа чипа выполнена из материала под названием тонкоплёночный ниобат лития. Для генерации и передачи сигналов используется метод, при котором радиоволны преобразуются в оптические, а затем через осцилляторы формируются необходимые частоты. Такой подход позволяет создавать стабильные сигналы от микроволн до терагерцового диапазона. В экспериментах удалось достичь настройки частоты на уровне 6 ГГц менее чем за 200 микросекунд.