Учёные предупредили, что инфарктов и инсультов в условиях пандемии коронавируса будет становиться всё больше

Специалисты обеспокоены отсутствием каких-либо медицинских программ во всех странах мира, которые бы профилактировали эти заболевания на фоне коронавируса. По данным исследования, учёные наблюдали за 151 тысячью переболевших коронавирусом и 3,7 млн не переболевших. Выяснилось, что риски пропорционально увеличиваются у тех, кто перенёс коронавирус в лёгкой форме, был госпитализирован или попал в реанимацию.

Сообщается, что у тех, кто переболел в лёгкой форме, риск развития сердечной недостаточности повысился на 39%, на 24% возросла вероятность инсульта. У госпитализированных риск сердечного приступа повысился на 482%, у тех, кто попал в реанимацию — на 2774%.

Вероятность инсульта у тех, кто лежал в больнице или реанимации, повысилась на 48% и 96% соответственно.

К этому добавляются такие заболевания: лёгочная эмболия (тромбоз лёгочных артерий), миокардит — воспаление сердечной мышцы. У тех, кто переболел в лёгкой форме, риск повышения таких заболеваний увеличился на 119% и 277%, у госпитализированных — на 855% и 1264%, у тех, кто побывал в реанимации — на 2426% и 3940% соответственно.