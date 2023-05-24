Учёные предупредили, какие географические регионы пострадают от глобального потепления в первую очередь

Исследователи бьют тревогу, поскольку таяние антарктических ледников приведёт к колоссальным подводным оползням, которые спровоцируют масштабные и разрушительные цунами. Это приведёт к огромным человеческим жертвам и не менее удручающим социально-экономическим последствиям.

Названы и географические регионы, которые «накроет» в первую очередь. По данным учёных, это Новая Зеландия, Южная Америка и Юго-Восточная Азия.

Учитывая мощность оползней, они будут нарушать целостность океанского дна и уничтожать инфраструктуру, включая подводные кабели.

Как сообщила преподаватель гидрографии и исследования океана в Плимутском университете доктор Дженни Гейлз, необходимо изучить, как проходили уже бывшие много лет назад подводные оползни в Антарктике, чтобы человечество успело подготовиться к катаклизму такого масштаба. Причём уже известно, что когда это происходило, на Земле температура была на 3 градуса выше, чем сейчас.