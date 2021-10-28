Учёные предупредили о новом штамме коронавируса, способном обходить антитела

На самом деле эти мутации известны достаточно давно, но никак себя не проявляли за последнее время. Вариант коронавируса на их основе называется А30, или A.VOI.V2. Предположительно, зародился в Танзании. Его обнаружили всего у нескольких пациентов в Анголе и Швеции, начиная с весны текущего года.

Опасность А.30 в том, что этот вариант коронавируса способен распространяться внелёгочным путём и обходить антитела, формируемые вакцинами. По мнению немецких специалистов, такая мутация сильно повышает возможности для заражения и может поставить под угрозу эффективность вакцинации. Речь идёт о препаратах AstraZeneca и Pfizer.

«A.30 демонстрирует предпочтение клеточной линии, не наблюдаемое для других вирусных вариантов, и эффективно избегает нейтрализации антителами, вызванными вакцинацией ChAdOx1 nCoV-19 или BNT162b2 — препараты от компаний AstraZeneca и Pfizer соответственно», — отмечено в отчёте исследования.