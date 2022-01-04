Учёные предупредили о перемещении тропических ураганов на север из-за изменения климата

По мнению специалистов, тропические ураганы будут перемещаться в северные широты. Первыми признаками такой «миграции» учёные называют субтропический шторм «Альфа», который обрушился на Португалию в 2020 году, ураган «Анри», за которым наблюдали в штате Коннектикут в прошлом году.

Причина того, что тропические циклоны поднимутся в северные широты, — нивелирование температуры между экватором и полюсами. В летний период это может привести к ослаблению или даже разделению струйного воздушного потока, который окружает Землю, что поспособствует формированию и усилению тропических циклонов в средних широтах.

Прежде чем прийти к подобным выводам, специалисты проанализировали результаты численного моделирования тёплых климатических периодов прошлого, недавние спутниковые наблюдения, различные прогностические модели изменений климата и физические процессы, которые лежат в основе атмосферной конвекции планеты.

В результате моделирования древних тёплых климатических периодов — эоцена и плиоцена — выяснилось, что тропические тайфуны и ураганы формировались и усиливались в более высоких широтах по сравнению с нынешними процессами. Учёные пришли к выводу, что происходящее сейчас потепление также приведёт к перемещению тропических циклонов на север.