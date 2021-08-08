Учёные предупредили о погодных аномалиях на всей планете в будущем из-за изменений в течении Гольфстрим

Учёные отмечают, что AMOC — Атлантическая меридиональная обратимая циркуляция, которая включает в себя и Гольфстрим, — обеспечивает не только циркуляцию мирового океана, но и смягчает значительную часть климата. Отмечается, что течение стало слабым и продолжает слабеть.

И когда течение потеряет стабильность, AMOC начнёт разрушаться. Это чревато похолоданием и усилением штормов в Северном полушарии, а в Южном — мощными дождями и голодом.